Riassunto: artnet AG: Artnet si unisce al nuovo Deutsche Börse ESG Visibility Hub

– Fanno parte dell’ESG Visibility Hub aziende che si impegnano per creare rapporti sui problemi ESG

– La sostenibilità è al cuore del business di Artnet e guida attività correlate all’ambiente, alla comunità e agli stakeholder

– Tra le aziende partecipanti all’Hub vi sono anche Siemens Energy AG e Lufthansa AG

BERLINO & NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Artnet AG, azienda che sviluppa l’omonima piattaforma avanzata per i media e i dati sul settore arti e per il mercato globale delle vendite esclusivamente online di opere d’arte, è lieta di annunciare di essersi unita al nuovo Deutsche Börse ESG Visibility Hub.

Gli investitori si aspettano sempre di più trasparenza dalle aziende riguardo alla sostenibilità. Un alto livello di divulgazione e una reportistica comprensibile consente di includere i dati relativi a problemi ESG (ambientali, sociali e della responsabilità d’impresa) nelle decisioni riguardanti gli investimenti – con l’obiettivo di ridurre i rischi e di un impatto positivo sugli investimenti stessi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jacob Pabst



Tel.: 030 20 91 78 20



Email:ir@artnet.com

Sophie Neuendorf, Vicepresidente



sneuendorf@artnet.com