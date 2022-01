Riassunto: AMCS acquisisce Utilibill, società di software per la fatturazione di servizi, per entrare nel settore globale dell’acqua e dell’energia

LIMERICK, Irlanda–(BUSINESS WIRE)–AMCS, fornitore leader a livello mondiale di software integrato e tecnologia dei veicoli per l’industria ambientale, del riciclaggio e delle risorse, ha annunciato oggi di aver acquisito Utilibill, una piattaforma di fatturazione cloud leader in Australia, per una somma non rivelata. Questa acquisizione completa la strategia di AMCS di essere un partner tecnologico di valore per i clienti nel loro viaggio verso il carbonio netto-zero, la sostenibilità delle risorse e l’economia circolare.

Con sede a Melbourne, Utilibill è un’azienda di software australiana che fornisce una piattaforma di fatturazione di utility all’avanguardia, basata su cloud. Fondata 16 anni fa da Igor Green e Morgan Duncan, Utilibill ha iniziato a servire clienti di telecomunicazioni, prima di espandersi nel mercato dell’energia otto anni fa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Mark Abbas – PR@amcsgroup.com