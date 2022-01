Riassunto: Alvaria aggiunge capacità di intelligenza artificiale in tempo reale per aumentare la produttività dei dipendenti dei contact center aziendali

Alvaria Real Time Optimizer si integra con tutte le principali piattaforme di contact center per rilevare e gestire in modo intelligente l’efficienza e il coinvolgimento degli operatori per massimizzarne la produttività.

WESTFORD, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Alvaria, il leader mondiale quanto a gestione del coinvolgimento della forza lavoro e dell’esperienza del cliente, ha annunciato l’introduzione di Alvaria Real Time Optimizer, una nuova applicazione su cloud parte dell’Alvaria Workforce Engagement Management Suite che ottimizza l’esperienza degli operatori dei contact center.

Fungendo da assistente virtuale agli operatori in tempo reale, l’applicazione per call center Alvaria Real Time Optimizer ne integra le attività, impattando in modo positivo sugli indicatori chiave delle prestazioni, ad esempio:

Effettua automaticamente il monitoraggio del tempo di inattività degli operatori e fornisce formazione, affiancamento e attività lontano dal telefono (off phone) quando consentito dal livello del servizio.

