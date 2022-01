Riassunto: Altum Technologies e Nippon Steel Engineering annunciano il lancio del servizio di Smart Cleaning; Altum Technologies inoltre ottiene un finanziamento per la prossima fase della crescita

HELSINKI–(BUSINESS WIRE)–Altum Technologies Oy (CEO: Matias Tainela e sede a Helsinki, Finlandia; di seguito denominata “Altum”) e Nippon Steel Engineering Co., Ltd. (CEO: Yukito Ishiwa e sede a Tokyo, Giappone; di seguito denominata “NSE”) annunciano una collaborazione congiunta per il lancio del nuovo servizio di eliminazione intelligente degli incrostamenti.





Questa nuova proposta consentirà ai produttori di eliminare ed evitare lo sporcamento di dispositivi industriali e tubazioni grazie a una tecnologia ultrasonica controllata da software. Ora le due aziende hanno siglato un accordo di licenza relativo alla tecnologia ZPD di Altum per offrire in Giappone il servizio di Smart Cleaning in diversi settori, come quello energetico, petrolchimico, alimentare e delle bevande, della produzione della carta e altro ancora.

