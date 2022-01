Riassunto: Alation lancia il podcast “Data Radicals” contenente informazioni approfondite e importanti in grado di trasformare il modo in cui utilizziamo i dati

Il podcast presenta interviste con costruttori di cultura e cercatori della verità che ridefiniscono il processo decisionale basato sui dati

REDWOOD CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Alation Inc., leader nello sviluppo di soluzioni per l’intelligence dei dati aziendali, oggi ha annunciato l’esordio del suo podcast “Data Radicals”. Condotto da Satyen Sangani, Ceo e cofondatore di Alation, “Data Radicals” presenta persone che operano con passione nei campi del business, dei dati e della tecnologia e che cercano di mettere in grado singole persone e aziende di utilizzare i dati in modi efficaci. Il podcast inizia oggi, con i primi cinque episodi disponibili online oltre che tramite Apple Podcasts, Spotify e ovunque i podcast possano essere seguiti.

