Reply al vertice del PAC RADAR come provider leader di servizi SAP

Reply è stata nominata leader tra i fornitori di servizi SAP dal PAC RADAR "Leading Providers of SAP Services in Germany 2022", un'indagine di settore condotta dalla società di ricerca e consulenza indipendente Teknowlogy Group/PAC.

L’indagine ha analizzato le performance di 20 società internazionali di consulenza e fornitori di servizi che realizzano progetti SAP all’interno di specifici segmenti di mercato IT. Il PAC RADAR ha confrontato la strategia e lo sviluppo dei fornitori valutandoli secondo la loro forza di mercato e le loro competenze. Queste includono l’esperienza dimostrata nei progetti, la gamma dei servizi offerti e la capacità di erogazione dei servizi.

Reply ha ottenuto il posizionamento di provider “Best in Class” nel mercato dei servizi relativi alla SAP Customer Experience (CX). Dopo aver vinto il SAP Customer Experience Award for Partner Innovation 2021 ed essere stata tra i finalisti del SAP Pinnacle Awards 2021, questa performance conferma il successo della partnership con SAP.

Reply ha inoltre ottenuto il posizionamento “Excellent” per SAP S/4HANA Services e SAP Consulting & Systems Integration.

Filippo Rizzante, CTO di Reply: “Per molti anni, Reply ha adottato un approccio agile per sviluppare soluzioni innovative basate sulla suite dei prodotti SAP. In tutto il mondo i nostri team implementano le ultime tecnologie SAP Cloud in SAP Business Technology Platform, SAP Customer Experience, SAP ARIBA, Business Process Intelligence, Digital Supply Chain, IoT e, soprattutto, S/4HANA for Intelligent Enterprises. Questo riconoscimento di provider di servizi SAP dimostra sia la nostra competenza nel settore che il nostro profondo know-how tecnologico, soprattutto nell’area dei servizi di Customer Experience.”

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

teknowlogy | PAC è una società europea indipendente di ricerca e consulenza nei settori della digital transformation, del software e dei servizi IT. Riunisce le competenze di due società di ricerca e consulenza, ognuna con una solida storia e presenza locale nei mercati frammentati d’Europa: CXP e PAC (Pierre Audoin Consultants). www.teknowlogy.com e www.pac-online.com

