Renault Clio: allo studio la versione con lo stile da SUV

In occasione del restyling di metà carriera, previsto per l’anno prossimo, la gamma della Renault Clio potrebbe essere ampliata alla versione con lo stile da SUV. Riconoscibile anche per l’assetto rialzato, dovrebbe essere commercializzata come Clio Conquest o Clio X-Mod.

Le suddette denominazioni non sono nuove per la Casa della Losanga, dato che hanno identificato le declinazioni con lo stile da SUV rispettivamente per la seconda e la terza generazione della monovolume compatta Renault Scénic. Inoltre, la nuova Renault Clio Conquest o X-Mod potrebbe essere proposta anche nella configurazione E-Tech Hybrid a propulsione ibrida Full Hybrid da 140 CV di potenza complessiva.

Per il resto, la gamma della nuova Renault Clio X-Mod o Conquest dovrebbe comprendere i motori a benzina 1.0 SCe aspirato da 65 CV e 1.0 TCe sovralimentato da 90 CV di potenza, il propulsore 1.0 TCe a GPL da 100 CV e l’unità diesel 1.5 BluedCi anch’essa da 100 CV di potenza.