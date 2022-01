Quirinale, Sgarbi: “Berlusconi proporrà nome, io so quale è”

Silvio Berlusconi ha rinunciato al sogno del Quirinale? “Questa è una pausa di riflessione che lui ad Arcore può utilizzare per trovare un nome da indicare al posto del suo. Immagino che questo nome possa uscire prima di lunedì e che possa arrivare anche per iscritto, da remoto”. Vittorio Sgarbi, ‘telefonista’ dell’operazione scoiattolo per portare voti al leader di Forza Italia, si esprime così a Un giorno da pecora su Radiouno.

Quale sarà il nome che potrebbe fare il Cavaliere? “Non sono più convinto che sarà Mattarella, non credo. Ma proporrà un nome e io so quale sarà”. Un uomo o una donna? “Non lo posso dire”. Può essere una donna come Letizia Moratti? “No, lo escludo”. Marta Cartabia? “Secondo me non sa chi sia”. La Casellati? “Non lo so”.

Giorgia Meloni ha detto che il vertice del centrodestra va fatto prima di lunedì. Lei crede che sarà così? “Il vertice lo si può anche auspicare – spiega Sgarbi- ma se non devi essere eletto perché devi venire a Roma? Sei un parlamentare europeo, stai ad Arcore e rimani lì”.