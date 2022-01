(Adnkronos) – “Dopo la straordinaria generosità di Silvio Berlusconi” che ha rinunciato alla candidatura al Quirinale, “il centrodestra è al lavoro nella certezza che – nell’interesse del Paese – da sinistra non ci saranno No o veti incrociati come avvenuto fino a ieri. Siamo pronti a proporre donne e uomini di altissimo profilo”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.