(Adnkronos) – “Andrea Riccardi è una persona straordinaria, ma non ha nessuna possibilità di essere eletto. Il candidato di bandiera serve per stare sui giornali. Questo non è Sanremo, dove si vince il premio della critica. Qui vince chi arriva primo”. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Mezz’ora in più risponde così ad una domanda su Andrea Riccardi, che il M5S indicherebbe come candidato di bandiera. (Immagini raiplay.it)