Quirinale, Conte riunisce vertici M5S

Giuseppe Conte ha riunito oggi i vertici del Movimento Cinque Stelle per fare il punto sull’elezione del nuovo capo dello Stato in vista della ‘congiunta’ dei gruppi parlamentari 5S in programma lunedì prossimo. L’assemblea congiunta dei gruppi pentastellati sarà l’occasione per definire una linea condivisa del Movimento, che ad oggi si presenta diviso tra chi tifa per un Mattarella bis, chi sponsorizza Mario Draghi al Colle e chi propone un terzo nome.

L’unica certezza, secondo quanto sarebbe emerso dal summit convocato da Conte (erano presenti i cinque vicepresidenti del Movimento, i ministri e i capigruppo), è che bisognerà assicurare la continuità di governo, evitando il voto anticipato.