Quirinale, ‘centristi’ al lavoro su Casini, Renzi vede Salvini

(Adnkronos) – Grandi manovre a Montecitorio dove la previsione è che la candidatura di Elisabetta Casellati non avrà esito positivo. A quanto si apprende, ‘centristi’ insieme a parti dei due schieramenti starebbero lavorando per riproporre il nome di Pier Ferdinando Casini nella votazione del pomeriggio. “Ci stiamo lavorando -confermano fonti centriste all’Andkronos- vediamo se ci sono le condizioni per farlo”. Intanto questa mattina Matteo Renzi ha visto Matteo Salvini. E il nome di Casini sarebbe stato affrontato nel colloquio.