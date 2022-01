Quirinale 2022, Salvini: “Ho esagerato in lealtà”

(Adnkronos) – “Noi abbiamo dimostrato grande compattezza a tutti i livelli”. Matteo Salvini, leader della Lega, si esprime così incontrando i deputati del Carroccio in vista della votazione che sancirà la rielezione di Sergio Mattarella e la permanenza del presidente della Repubblica al Quirinale. “Abbiamo fatto tutto il possibile, forse ho esagerato in lealtà e generosità”, dice Salvini, sottolineando il grande affetto “per Umberto Bossi e Silvio Berlusconi”.

“Andiamo a testa alta, abbiamo scelto noi per il bene del Paese. Ci sono stati troppi veti, la situazione andava sbloccata e ci siamo presi una grossa responsabilità. Vinceremo le eelzioni politiche e governeremo questo Paese”, dice Salvini durante l’assemblea con i grandi elettori della Lega, incassando l’ovazione dei senatori e dei delegati regionali.

“Per il Quirinale abbiamo fatto dieci proposte ma alla sinistra non ne andava bene nemmeno una… a me non piace fare lo spettatore: quando siamo andati a vedere le carte degli altri, mi hanno fatto alcune proposte. Quando ne ho accettata una, hanno subito detto di no perché andava bene a Salvini. Incredibile – prosegue Salvini – che nel tritacarne sia finito il capo dei servizi segreti italiani, linciato sui giornali dalla sinistra e da un ex presidente del consiglio. È imbarazzante”.