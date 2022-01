Quirinale 2022, Orlando: “Soluzione all’altezza al più presto”

(Adnkronos) – Sul voto per il Quirinale, “l’auspicio è di trovare al più presto una soluzione che sia all’altezza di una fase difficile. Credo che si debba provare a dare una soluzione di alto profilo, forte anche fuori dai palazzi, ai rischi che nei prossimi mesi si possono determinare nella combinazione tra crisi sociale ed istituzionale. Il problema non è soltanto quale organigramma e quanto dura la legislatura ma in che stato di salute può uscire da questo passaggio la Repubblica”. Lo ha detto ai giornalisti il ministro del Lavoro Andrea Orlando uscendo da Montecitorio dopo il voto per l’elezione del Presidente della Repubblica.