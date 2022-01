Quirinale 2022, Meloni: “Salvini propone Mattarella bis, non voglio crederci”

(Adnkronos) – “Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci”. E’ il tweet con cui Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, commenta l’apertura di Matteo Salvini ad un secondo mandato di Sergio Mattarella al Quirinale come presidente della Repubblica.

“In risposta all’indecorosa immagine che il Parlamento sta dando in occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica, Fratelli d’Italia voterà Carlo Nordio”, sottolinea in una nota Fratelli d’Italia. “L’ex magistrato è una figura di altissimo profilo e persona di riconosciuta onestà, competenza e imparzialità. Manterremo il voto su Nordio finché le altre forze politiche non convergeranno su questa scelta o finché non dovesse emergere una alternativa migliore”, prosegue il partito di Giorgia Meloni.

“Fratelli d’Italia -continua la nota- non ha i numeri per essere determinante in questo importante passaggio politico, ma abbiamo le idee molto chiare: vogliamo arrivare a una soluzione nel minor tempo possibile e ci batteremo con ancora maggiore forza per far scegliere la prossima volta direttamente agli italiani il Capo dello Stato e non assistere più al triste spettacolo che il Palazzo sta dando in questi giorni”.