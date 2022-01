Quirinale 2022, Meloni: “Quello che ha fatto Salvini è folle”

(Adnkronos) – “Secondo me, quello che ha fatto Matteo Salvini è folle, folle per lui. Una cosa che non ho capito, eravamo d’accordo che la rielezione di Mattarella fosse l’ultima cosa da fare”. Così Giorgia Meloni, ospite di ‘Quarta Repubblica’, in onda stasera su Rete 4, tornando sulla vicenda del Colle. “Con lui – rivela – non ci siamo più sentiti”.

“Mi sono arrabbiata molto, perché c’ero già passata – ha detto ancora – ricordo che abbiamo fatto un vertice di centrodestra, nel quale si parlava dell’ipotesi di votare il governo Draghi e mi rispondono ‘no’, poi lo scopro da una agenzia di stampa. Lo stesso su Mattarella, lo scopro da un altra agenzia di stampa”, afferma sottolineando: “Il no a Mattarella era di tutti, Lega, Fi, noi, centristi, e io dissi, scherzando, ‘non è che possiamo scrivere nella scheda ‘no a Mattarella’. La prossima volta chiamerò il var”.

“Abbiamo gente che non può più andare a fare la spesa, perché il governo ti dice cosa puoi comprare e cosa no, io non mi adeguo, decidono gli italiani chi incide o no, prima o poi la democrazia arriva, non la decidono i giornali”, dice ancora Meloni replicando a chi le dice che essendo rimasta da sola a non votare Mattarella rischia di restare fuori dai giochi, di non incidere. “Io no mi adeguo – sbotta Meloni – vedremo cosa succederà”.

“Quando ho dato l’ok a Berlusconi non l’ho fatto per deferenza, io a Berlusconi non devo niente, ho fatto una scelta politica”, sottolinea Meloni aggiungendo: “Tajani alla quinta votazione ci ha detto ‘qualcuno chiede di rivotare Berlusconi’, io ho detto ‘scusate una settimana fa ha mandato un comunicato'”. “Diciamo che ci sono parlamentari che si fanno eleggere con il centrodestra e poi preferiscono stare con il centrosinistra – continua – forse si voleva coprire quella cosa. Io non so se Tajani avesse parlato con Berlusconi”.