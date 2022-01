Quirinale 2022, Letta: “Siamo stati portati in giro per tre giorni”

(Adnkronos) – “Mi sto chiedendo sinceramente se ho fatto bene a fidarmi, siamo stati portati in giro per tre giorni”. Lo ha detto Enrico Letta, arrivando alla Camera per il vertice tra Pd, M5S e Leu sulle elezioni per il Colle, riferendosi al centrodestra e al nodo Quirinale.

“Abbiamo sempre lavorato per l’unità, l’impressione è che abbiano tentato di dividerci con idee fantasiose con l’obiettivo di dividere, non di fare l’interesse del Paese” ha aggiunto il leader dem.

“Chiederemo a Fico di aumentare e arrivare almeno a due votazioni al giorno” ha detto Letta.