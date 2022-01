Quirinale 2022, Lega: “Nostri 208 voti compatti su Casellati”

(Adnkronos) – Dei 382 voti per Elisabetta Casellati nella quinta votazione, oggi, per l’elezione del presidente della Repubbluca, “208 sono quelli della Lega, espressi in modo compatto”. A farlo sapere sono fonti della Lega.

”Ora vediamo, verificheremo i numeri…”, dice dal canto suo uno sconsolato Ignazio La Russa commentando la débacle in Aula della candidata al Colle del centrodestra. ”Di certo, sono mancati dei voti nel centrodestra, ma non quelli di Fratelli d’Italia”, dice all’Adnkronos il vicepresidente del Senato e tra i fondatori di Fdi.

Sulle schede, sono state utilizzate 3 diverse formule dai grandi elettori: ‘Elisabetta Alberti Casellati’ (Fratelli d’Italia), ‘Casellati’ (Lega), Elisabetta Casellati (Forza Italia).

A quanto apprende l’AdnKronos è stato in questo modo che i grandi elettori del centrodestra, chiamati alla conta al quinto scrutinio hanno reso riconoscibile il voto espresso dai tre principali schieramenti del’alleanza. Come già avvenuto negli scorsi giorni, il presidente della Camera, Roberto Fico, durante la lettura dei voti si è limitato a leggere il solo cognome ‘Casellati’. Anche Coraggio Italia ha distinto il proprio voto: ‘Alberti Casellati’, è il nome scritto da Luigi Brugnaro e dai suoi.