Quirinale 2022, Lega: “Nessuna trattativa Salvini-Draghi su governo”

(Adnkronos) – “Non è in corso alcuna trattativa tra il senatore Matteo Salvini e il presidente del Consiglio Mario Draghi a proposito di un presunto rimpasto. E infondato e irrispettoso per il senatore Salvini e per il presidente Draghi immaginare che in questa fase – anziché discutere di temi reali come caro-energia, inflazione, scenari internazionali, opere pubbliche o Covid – siano impegnati a parlare di equilibri di governo”. Lo rende noto la Lega. “A proposito di Quirinale, il senatore Salvini è al lavoro su alcuni nomi – donne e uomini – di altissimo profilo. Nessuna confusione né perdite di tempo: la Lega vuole essere garante di stabilità, responsabilità e concretezza”, conclude la nota del Carroccio.

Intanto – a poche ore dalla seconda votazione per l’elezione del presidente della Repubblica – è iniziata a Montecitorio la riunione tra Salvini, i senatori e i delegati regionali. Dopo ci sarà l’incontro con i deputati.