Quirinale 2022, fonti Pd: ecco i nomi sul tavolo

(Adnkronos) – Quirinale 2022, nell’incontro tra Enrico Letta, Matteo Salvini e Giuseppe Conte si è discusso “di tutti i nomi” sul tavolo. “Si è discusso di Draghi, Mattarella, Casini e anche di Belloni e Cartabia” riferiscono fonti del Pd. Nella rosa dei nomi per il Quirinale, riferiscono le stesse fonti, ci sarebbe anche Giuliano Amato.

Sull’elezione a breve del nuovo Capo dello Stato, il segretario del Pd Enrico Letta ha detto di non sapere “se domani sarà un giorno buono”. “Non faccio nomi. In una situazione come questa, qualunque nome io faccia è un nome che ha una difficoltà. Voglio attenermi alla sobrietà” tenuta in questi giorni. “Il mio dovere è trovare una soluzione” sottolinea. “Siamo pronti a discutere anche tutta la notte, ma non è semplice” ribadisce.