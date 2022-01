Quirinale 2022, elezioni presidente Repubblica: news diretta 29 gennaio

(Adnkronos) – Settima votazione nelle elezioni del presidente della Repubblica. Quirinale 2022, news in diretta tra vertici dei partiti, candidati e ultime notizie sulle decisioni dei leader.

ORE 9.44 – È arrivata ai grandi elettori della Lega l’indicazione di voto per questa mattina: astensione e non ritiro della scheda del settimo scrutinio.

ORE 9.35 – I senatori del Pd non stanno rispondendo alla prima chiama per il Quirinale.

ORE 9.21 – Dopo aver incontrato i leghisti, Matteo Salvini sta avendo contatti con altri partiti. Lo dice la Lega.

ORE 9.09 – “Dobbiamo tentare tutto il possibile per la quadratura del cerchio”. Lo ha detto Enrico Letta ai grandi elettori del Pd. “Se non si riesce ad arrivare in fondo, e noi tenteremo di fare questo, dopo di che c’è la saggezza del Parlamento, assecondarla è democrazia”, ha sottolineato il segretario del Pd.

ORE 9.06 – Il presidente della Camera Roberto Fico ha aperto il settimo scrutiniope r l’elezione del presidente della Repubblica. Anche oggi, come è già avvenuto ieri, si faranno due votazioni: la prima alle 9:30, la seconda alle 16.30.

ORE 9.02 – Via alla settima votazione.

ORE 8.57 – “Se faccio un nome come Lega non va bene, se faccio un nome come centrodestra non va bene… Raccolgo alcuni nomi che mi arrivano dal Pd e M5S e non va bene neanche quello: sono l’ultimo a parlare”, dice Matteo Salvini. (leggi l’articolo)

ORE 8.50 – Nessun nome avanzato da Matteo Renzi nell’assemblea di Italia Viva.

ORE 8.43 – Matteo Salvini arrivato alla Camera sta riunendo i vertici della Lega. Atteso subito dopo un vertice con Enrico Letta e Giuseppe Conte.

ORE 8.38 – “Continuo a lavorare per superare veti”, dice Matteo Salvini, leader della Lega, arrivando a Montecitorio. “Sarebbe un bellissimo segnale” se il Parlamento “eleggesse una donna” come prima carica dello Stato, aggiunge.

ORE 8.29 – “E’ durissima. Fortuna che c’è il Pd. Fortuna che c’è unità del Pd”. Lo ha detto Enrico Letta, applaudito dai grandi elettori del Pd. (leggi l’articolo)

ORE 8.24 – “Parteciperemo al vertice di maggioranza in mattinata per cercare di trovare una soluzione, la più ampia possibile”, dice ai cronisti il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, arrivando a Montecitorio.

ORE 8.20 – Ha preso il via alla Camera l’assemblea dei grandi elettori del Pd.