Quirinale 2022, elezioni presidente Repubblica: news diretta 28 gennaio

(Adnkronos) – Quinta votazione oggi, 28 gennaio 2022, con le news in diretta sulle elezioni del presidente della Repubblica. La giornata si apre con i vertici, alla ricerca di candidati. Le ultime notizie sulla corsa al Quirinale 2022, la seduta riprende alle 11. Il centrodestra indicherà un nome sulla scheda, rispunta il nome di Maria Elisabetta Casellati.

ORE 9.02 – Ha preso il via da poco alla Camera il vertice Pd, M5S, Leu con Letta, Conte, Speranza.

ORE 8.54 – Sulla partita del Quirinale il governo rischia? “Il governo non c’entra niente, il governo non cade”. Risponde così il coordinatore di Fi, Antonio Tajani, arrivando a Montecitorio.

ORE 8.51 – “Per tanto tempo ho detto che il Mattarella bis non era un’ipotesi sul tappeto. E’ chiaro che sarebbe il fallimento di chi voleva fare il king maker. Ma, nella situazione data, se devo andare a cercare i candidati in giro per Roma, è evidente che c’è qualcosa che non va. Non escludo più l’ipotesi che ci possa essere un Mattarella bis”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in diretta su Radio Leopolda.

ORE 8.44 – “La Meloni sta facendo di tutto per andare alle elezioni, purtroppo qualcuno le corre dietro”, dice il vicepresidente della Camera, e presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, entrando a Montecitorio.

ORE 8.36 – Giuseppe Conte, leader del M5S, è appena arrivato alla Camera dove a breve inizierà il vertice del fronte progressista con il segretario del Pd Enrico Letta e il leader di Leu Roberto Speranza, per affrontare il nodo Quirinale. “Parlerò dopo”, ha detto l’ex premier ai cronisti entrando nel Palazzo dei gruppi.

ORE 8.30 – “Mi sto chiedendo sinceramente se ho ha fatto bene a fidarmi, siamo sati portati in giro per tre giorni”. Lo ha detto Enrico Letta, arrivando alla Camera, riferendosi al centrodestra.