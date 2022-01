Quirinale 2022 e Mattarella bis, Pd: “Noi al servizio Repubblica”

(Adnkronos) – “Siamo molto soddisfatti dell’intesa sulla rielezione del presidente Mattarella, che segna un grande successo per il Paese, per il Parlamento, per la stabilità dell’azione del governo. La saldezza e l’unità del Partito Democratico sono state poste al servizio della Repubblica e delle istituzioni”. Lo dichiara Marco Meloni, coordinatore della Segreteria nazionale del Partito Democratico.

Il segretario Enrico Letta posta su Twitter la foto di uno striscione sul portone di un palazzo nel centro di Roma in cui si legge: “Grazie presidente Mattarella”. “Stamani son passato qui davanti andando alla Camera”, scrive Letta, aggiungendo l’emoticon della faccina sorridente.