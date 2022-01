Quirinale 2022, centrodestra si astiene in quarta votazione

(Adnkronos) – Il centrodestra verso l’astensione nella quarta votazione per l’elezione del presidente della Repubblica. I grandi elettori del centrodestra risponderanno alla chiama, si avvicineranno alla Presidenza e diranno ai segretari ‘astenuto’ senza ritirare la scheda. Dopo aver annunciato l’astensione, i grandi elettori usciranno dall’Aula senza passare dalle cabine. E’ quanto spiegano fonti del centrodestra nelle ‘istruzioni per l’uso’ in vista del quarto scrutinio di oggi dopo la scelta dell’astensione.