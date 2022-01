Q4 Inc. annuncia la nomina di Julie Silcock, veterana dell’investment banking, a membro del Consiglio di amministrazione

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX: QFOR) (“Q4” o “la società”), creatrice dell’omonima piattaforma avanzata di comunicazioni per i mercati di capitali, oggi ha annunciato la nomina di Julie Silcock, attualmente Consulente senior presso CDX Advisors e con 35 anni di esperienza nel campo delle fusioni e acquisizioni (M&A) e nei mercati di capitali, a membro del Consiglio di amministrazione con entrata in vigore immediata.

In qualità di Consulente senior presso CDX Advisors, una banca d’investimenti che si appoggia sulla tecnologia, Julie Silcock è interessata ad attività di consulenza strategica in relazione alla raccolta di capitali e ad operazioni M&A per aziende orientate alla crescita nella regione Sud-occidentale degli Stati Uniti. In precedenza ha ricoperto la carica di Co-responsabile delle attività bancarie di investimenti nella suddetta regione e prima ancora ha fondato e diretto le attività bancarie di investimenti nella stessa regione presso Citigroup. Ha conseguito il Master in Business Administration alla Stanford Graduate School of Business e la laurea di primo livello (Bachelor’s Degree) alla Princeton University. Attualmente è membro dei consigli di amministrazione di MoneyGram International, Overseas Shipholding Group, Inc., un’azienda di trasporto di petrolio grezzo, JC Skincare, un’azienda di prodotti di bellezza a proprietà privata, e U.S. Ski & Snowboard.

“Grazie alla mia esperienza nel campo della consulenza strategica per la raccolta di capitali e operazioni M&A e alla grande competenza nelle operazioni svolte nei mercati di capitale, comprendo a fondo e apprezzo il valore che Q4 offre ai clienti tramite servizi avanzati e tecnologie all’avanguardia”, commenta Silcock. “Ora più che mai, tutti i partecipanti ai mercati di capitali hanno bisogno di comunicare con gli investitori con chiarezza e della capacità di scoprirsi ed entrare in rapporto fra di loro in un ambiente virtuale. Guardo con fiducia al lavoro che svolgerò in collaborazione con gli straordinari professionisti di cui si avvale Q4 e alla possibilità di contribuire alla sua crescita e al suo successo”.

“Siamo estremamente lieti di dare il benvenuto a Julie in qualità di amministratrice indipendente nel consiglio di amministrazione di Q4”, confida Darrell Heaps, Ceo di Q4. “Julie porta un’esperienza unica e preziosa maturata operando nei mercati di capitale. Siamo sicuri che le sue indicazioni e i suoi punti di vista unici ci aiuteranno nel nostro cammino mentre continuiamo a eseguire la nostra strategia e cogliere la rilevante opportunità che il settore ci offre”.

