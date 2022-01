Profumi unisex: cosa sono e consigli

Il profumo è senz’ombra di dubbio un mezzo che in maniera quasi inconscia è in grado di trasmettere a noi stessi e a chi ci circonda un messaggio ben preciso. Noi siamo i protagonisti e ideatori di tale pensiero. Il profumo è in grado di far spiccare la nostra personalità, è in grado di far tornare alla luce un vecchio ricordo, e si possono sempre sperimentare nuove opzioni.

Una specifica fragranza può farci sentire più rilassati, più sexy, più ribelli e ciò sarà percepito anche da chi ci sta accanto, ciò perché queste essenze influiscono sui nostri sentimenti e sulle nostre sensazioni.

Ma perché scegliere una fragranza unisex?

Un profumo per essere coinvolgente non deve per forza essere etichettato con un gender, anzi! Quante volte abbiamo indossato il profumo del nostro partner con fierezza e personalità?

Un profumo unisex è sinonimo di libertà, non vi sono vincoli, non vi è etichetta alcuna. Tali fragranze lasciano un velo di mistero e potrebbero essere davvero un valido pretesto per creare nuovi legami essendo un ottimo argomento di conversazione.

Le essenze unisex accontentano davvero tutti: le note floreali sono le più classiche e rilassanti, quelle legnose le più coinvolgenti e spirituali, le fragranze speziate stimolano addirittura la memoria Ed inoltre rappresentano un messaggio ben preciso: basta alle convenzioni sociali, seguiamo l’istinto.

Quali sono i migliori?

Calvin Klein è una fashion house fondata negli Stati Uniti e lo stile minimalista ma attento ai dettagli dello stilista si interfaccia anche al mondo dei profumi. Ideati e studiati a pennello i Calvin Klein profumo sono ormai diventati un’icona inconfondibile a livello internazionale.

CK non ha limiti, e i profumi unisex ne sono la prova assoluta. Le note sono calibrate in maniera sublime ma anche il design è perfetto; insomma un profumo Calvin Klein è bello sia da guardare che da portare: un ottimo regalo da concedere a se stessi o a qualcuno a noi caro. Grazie alla collaborazione dei migliori profumieri di tutto il mondo, insieme alle aziende Coty, i profumi CK rappresentano una garanzia.

CK Be

CK Be è un’Eau de Toilette unisex disponibile nelle versioni 50 ml, 100 ml e 200 ml. Notiamo la semplicità ma unicità di questa fragranza già semplicemente osservando il packaging: total black con il classico logo da cornice.

Si tratta di una fragranza legnosa i cui ingredienti principali sono cedro, ambra, muschio, legno di sandalo, mirra dolce con note floreali.

Questo profumo è per i più audaci, per chi vuole spiccare tra la folla ed è perfetto soprattutto di giorno. Le note di questa Eau de Toilette sono piacevolmente aromatiche, spiccano il mandarino e la menta accompagnati da bergamotto, lavanda e bacche di ginepro. Questo mast CK nasce dalla profumiera Ann Gottlieb nel 1996, mentre il design è stato curato interamente dall’artita francese Fabien Baron.