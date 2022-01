Primafestival 2022, al via dal 29 gennaio

Torna per il sesto anno consecutivo, PrimaFestival, la striscia quotidiana che guida il pubblico alla scoperta della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Si parte sabato 29 gennaio, tutti i giorni, subito dopo il Tg1 delle 20.

Il programma, rigorosamente in diretta dal Glass Studio collocato davanti al Teatro Ariston, è condotto dal trio composto da Roberta Capua, Ciro Priello e Paola di Benedetto, e racconterà da differenti punti di vista tutta la kermesse, il suo clima e ciò che accade dietro le quinte dello spettacolo, in rete e dalle pagine dei social. Il tutto per far vivere appieno, e in maniera transmediale, il più grande evento televisivo italiano. Gli autori del PrimaFestival sono Walter Santillo, Monica Parente e Alessio Tagliento. La regia è di Fabrizio Cofrancesco