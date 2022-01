Pluto TV: le novità del 2022

L’offerta di canali disponibili in Italia è varia e in continua evoluzione. In arrivo a gennaio su Pluto TV due nuovi canali: Super! Brothers & Sisters e Pluto TV Reality, che regaleranno ogni giorno nuove esperienze di intrattenimento e che si aggiungono agli oltre 50 già esistenti.

Film, serie tv, approfondimenti, show e documentari, su Pluto TV, il servizio di televisione lineare in streaming gratuito di ViacomCBS, troverete sempre il vostro nuovo programma preferito.

Super! Brothers & Sisters.

Un canale speciale dedicato ai più piccoli che racconta le avventure di compagni di vita e delle loro eterne lotte per il telecomando, ma non solo. Un fratello o una sorella, per quanto a volte possano essere delle creature decisamente strambe, sono uno dei regali migliori che si possano ricevere in vita e Pluto TV celebra questo legame con un canale interamente dedicato. Tra i titoli presenti sul canale: The Loud House, Nicky Ricky Dicky and Dawn e Drake and Josh.

Pluto TV Reality

Per gli appassionati di episodi di vita vera, su Pluto TV si accende il loro nuovo canale preferito che raccoglie tutti i Reality Show più appassionanti prodotti negli ultimi anni in un unico canale e che lasceranno gli spettatori incollati allo schermo. Da Lindsay Lohan’s Beach Club ad Acapulco Shore, passando per Gandia Shore, Alaska y Mario, Big Tips Texas, The Pauly D Project, Snooki & JWOWW e Spring Break With Grandad.

OGNI PASSIONE TROVA IL SUO SPAZIO SU PLUTO TV

Per chi vuole rimettersi in contatto con la propria parte selvaggia e scoprire i segreti del vecchio continente, tutti i weekend alle 21.00 su Pluto TV Natura in onda la serie di documentari in italiano “The wild side of Europe”.

Per gli appassionati del cinema italiano d’autore sono disponibili on demand e saranno in rotazione sul canale Pluto TV Cinema Italiano, a partire dal 6 gennaio alle 19.00, alcuni film dell’eterna Lina Wertmüller. Tra i suoi capolavori: Tutto a posto e niente in ordine, la commedia drammatica girata nel 1974. E, con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato le due pellicole Film d’amore e d’anarchia e Mimì metallurgico ferito nell’onore.

Per coloro che hanno iniziato l’anno all’insegna delle forti emozioni, tutti i lunedì dalle 21.00 sul canale Pluto TV Film Azione la rassegna Adrenaline Movie Monday regala emozioni estreme, per iniziare l’anno col botto. Il 3 gennaio alle 21.00 in onda il film d’azione del 1993 American Yakuza. A seguire il 10 gennaio in prima serata, Lies We Tell film thriller del 2017 diretto da Mitu Misra che terrà tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo.

Il 17 gennaio, in occasione del Blue Monday, il giorno più triste dell’anno, Pluto TV Film Drama ci dà l’opportunità di crogiolarci in un po’ di sana tristezza: dalle 21.00 andrà in onda Sommersby, film del 1993 con Richard Gere e Jodie Foster, che racconta la storia di un uomo creduto morto durante la Guerra Civile e che tornato a casa dovrà dimostrare chi è veramente. A seguire, verrà trasmesso Goodbye Lover, un thriller romantico che tra tradimenti e colpi di scena terrà gli spettatori incollati allo schermo.