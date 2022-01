Piramal Pharma Solutions rafforza le strutture in Nord America con l’aggiunta di un compattatore a rulli su scala commerciale/di sviluppo presso lo stabilimento di Sellersville, PA

– L’espansione prevede l’aggiunta del Macro-Pactor® di Gerteis, noto come il leader di mercato nella tecnologia di compattazione a rulli

– Questa iniziativa potenzierà le strutture per la formulazione del dosaggio di farmaci solidi per via orale di PPS nel Nord America

MUMBAI, India, 14 gennaio 2022 /PRNewswire/ — La divisione Pharma Solutions di Piramal Enterprises Limited, azienda leader nello sviluppo e nella produzione a contratto (CDMO), ha annunciato oggi che l’azienda ha dotato il proprio stabilimento farmaceutico di Sellersville, Pennsylvania, della tecnologia di compattazione a rulli su scala commerciale/di sviluppo. L’aggiunta del macchinario Macro-Pactor® di Gerteis, progettato per gestire la compattazione con rullo su scala commerciale e di sviluppo, migliora le capacità di granulazione a secco e di scalabilità dello stabilimento. I dati di mercato indicano che oltre il 20% delle nuove sostanze chimiche in fase di sviluppo utilizza la tecnologia di compattazione a rulli per lo sviluppo e/o la commercializzazione. Inoltre, la tecnologia di compattazione a rulli è eccellente per la lavorazione di alcuni principi farmaceutici attivi (API). La densificazione delle polveri secche miscelate è una capacità essenziale necessaria per gestire i prodotti con scarse proprietà di flusso API e i casi in cui l’API è sensibile all’umidità. La granulazione a umido viene talvolta utilizzata per superare questo tipo di problemi, ma molti API non sono disponibili per la granulazione a umido. In questi casi, la compattazione a rulli rappresenta una valida soluzione per densificare il materiale e generare granuli che possono essere ulteriormente trasformati in capsule o compresse.

Peter DeYoung, Chief Executive Officer di Piramal Pharma Solutions, ha dichiarato: “Nell’ambito del nostro impegno per la fornitura di servizi completi di sviluppo e produzione di farmaci ai clienti in Nord America e in tutto il mondo, svolgiamo costantemente due diligence interne sulle nostre strutture. Dopo l’acquisizione del nostro stabilimento di Sellersville, abbiamo individuato la necessità di migliorare la nostra tecnologia di granulazione a secco e abbiamo elaborato un piano per farvi fronte. Si tratta solo di un piccolo esempio degli sforzi volti a riconoscere le esigenze dei clienti in tutto il mondo e a fornire soluzioni tempestive”.

Il Macro-Pactor di Gerteis è un dispositivo versatile, capace di gestire lotti da 100 a 300 grammi per lo sviluppo su piccola scala e volumi maggiori quando viene utilizzato in modalità continua. In base al feedback e all’accettazione da parte dei clienti, è riconosciuta come una soluzione eccellente per lo sviluppo su piccola scala che richiede la tecnologia di compattazione a rulli e per lotti clinici e commerciali su larga scala man mano che i composti progrediscono nel ciclo di sviluppo.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un’azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l’intero ciclo di vita dei farmaci. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la ricerca farmaceutica, servizi di sviluppo di processi e prodotti farmaceutici, forniture per test clinici, fornitura commerciale di principi attivi e forme farmaceutiche finite. Offriamo inoltre servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di principi attivi altamente potenti, coniugati farmaco-anticorpo, riempimento/finitura sterile, prodotti e servizi peptidici, e farmaci solidi efficaci per via orale. La nostra comprovata esperienza come fornitore di servizi fidato con esperienza in varie tecnologie ci rende un partner d’elezione per le aziende innovative e generiche in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.piramalpharmasolutions.com | Twitter | LinkedIn



Informazioni su Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso strutture di produzione end-to-end in 15 stabilimenti globali e una rete di distribuzione globale in oltre 100 Paesi. PPL comprende: Piramal Pharma Solutions (PPS), un’azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), un’azienda di farmaci generici complessi per uso ospedaliero; e l’azienda India Consumer Healthcare che vende prodotti da banco. PPS offre alle aziende innovative e generiche soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end attraverso una rete integrata a livello globale di strutture per tutto il ciclo di vita dei farmaci. Il complesso portafoglio di prodotti ospedalieri di PCC include anestetici per inalazione, terapie intratecali per la spasticità e la gestione del dolore, iniettabili per il dolore e anestetici, antiinfettivi iniettabili e altre terapie. Il settore indiano Consumer Healthcare è tra i principali attori in India nel settore dell’autoassistenza, con marchi affermati nel mercato indiano dell’assistenza sanitaria per i consumatori. Inoltre, PPL ha una joint venture con Allergan, leader nel settore dell’oftalmologia nel mercato indiano delle formulazioni. A ottobre 2020, l’azienda ha ricevuto investimenti di partecipazione al capitale dal Gruppo Carlyle.

Per ulteriori informazioni, visitare: www.piramal.com | Facebook | Twitter | LinkedIn



Per gli investitoriHitesh Dhaddha/Mayank KumarRelazioni con gli investitoriinvestor.relations@piramal.com



Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1726185/Piramal_Pharma_Solutions_1.jpg Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1726186/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpg