Piramal Pharma Solutions espande le capacità di biologia in vitro presso il sito di servizi di ricerca di Ahmedabad

MUMBAI, India, 4 gennaio 2022 /PRNewswire/ — Pharma Solutions (PPS) di Piramal Pharma Limited, CDMO (Contract Research, Development and Manufacturing Organization) di successo, ha annunciato oggi che l’azienda ha effettuato un investimento di diversi milioni di dollari per creare una struttura di screening ad alta produttività di livello mondiale che potenzierà le capacità di biologia in vitro esistenti presso il suo sito di servizi di ricerca di farmaci a Ahmedabad, in India. Questa nuova espansione, che dovrebbe entrare in funzione nel terzo trimestre 2022, si aggiungerà in modo significativo alle capacità di screening primario e secondario dei composti preparati presso il sito di Ahmedabad.

I vantaggi di questo nuovo investimento saranno visibili in un’esperienza migliorata per i clienti dei servizi di ricerca di PPS. Grazie ai servizi integrati di chimica e biologia ora disponibili presso un unico sito, prevediamo miglioramenti significativi nei tempi di ricerca dei farmaci. Inoltre, nuovo personale con esperienza nei servizi di biologia viene aggiunto al team del sito, integrando le competenze tecniche e operative esistenti.

La nuova tecnologia a elevata capacità di screening consente a PPS di valutare e verificare 1000 composti alla settimana utilizzando varie tecnologie della piattaforma di test come FLIPR (Fluorescent Imaging Plate Reader), TR-FRET/HTRF, polarizzazione a fluorescenza (FP), assorbanza, luminescenza/elettrochemiluminescenza (ECL), schermo alfa, schermo Lantha, citometria di flusso e imaging ad alto contenuto. Queste piattaforme saranno applicabili a una varietà di target (ad es., recettori accoppiati con G-proteine (GPCR) e terapie mirate alla chinasi).

Peter DeYoung, Chief Executive Officer di Piramal Pharma Solutions, ha dichiarato: “Assistere i clienti nel processo di ricerca è sinergico con i nostri sforzi per essere un CDMO incentrato sul paziente. Con questo investimento, stiamo migliorando la nostra piattaforma di ricerca aggiungendo nuovi servizi di biologia in vitro alle nostre capacità esistenti, rendendoci un partner più integrato”.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un’azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l’intero ciclo di vita dei farmaci. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la ricerca farmaceutica, servizi di sviluppo di processi e prodotti farmaceutici, forniture per test clinici, fornitura commerciale di principi attivi e forme farmaceutiche finite. Offriamo inoltre servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di principi attivi altamente potenti, coniugati farmaco-anticorpo, riempimento/finitura sterile, prodotti e servizi peptidici, e farmaci solidi efficaci per via orale. La nostra comprovata esperienza come fornitore di servizi fidato con esperienza in varie tecnologie ci rende un partner d’elezione per le aziende innovative e generiche in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.piramalpharmasolutions.com



Informazioni su Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso strutture di produzione end-to-end in 15 stabilimenti globali e una rete di distribuzione globale in oltre 100 Paesi. PPL comprende: Piramal Pharma Solutions (PPS), un’azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), un’azienda di farmaci generici complessi per uso ospedaliero; e l’azienda India Consumer Healthcare che vende prodotti da banco. PPS offre alle aziende innovative e generiche soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end attraverso una rete integrata a livello globale di strutture per tutto il ciclo di vita dei farmaci. Il complesso portafoglio di prodotti ospedalieri di PCC include anestetici per inalazione, terapie intratecali per la spasticità e la gestione del dolore, iniettabili per il dolore e anestetici, antiinfettivi iniettabili e altre terapie. Il settore indiano Consumer Healthcare è tra i principali attori in India nel settore dell’autoassistenza, con marchi affermati nel mercato indiano dell’assistenza sanitaria per i consumatori. Inoltre, PPL ha una joint venture con Allergan, leader nel settore dell’oftalmologia nel mercato indiano delle formulazioni. A ottobre 2020, l’azienda ha ricevuto investimenti di partecipazione al capitale dal Gruppo Carlyle.

Per ulteriori informazioni, visitare: www.piramal.com



