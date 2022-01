Pentera ridefinisce il mercato della convalida della sicurezza informatica con la prima piattaforma di test unificata per le minacce interne ed esterne

La nuova piattaforma del leader di mercato convalida autonomamente qualsiasi superficie di attacco IT e fornisce alle società il percorso più veloce per la preparazione alla sicurezza informatica

Boston e Tel Aviv, Israele–(BUSINESS WIRE)–Pentera, il leader nella validazione automatica della sicurezza, ha presentato oggi la sua piattaforma di validazione della sicurezza di prossima generazione. L’azienda pone fine all’era dei sistemi eterogenei di test di sicurezza lanciando una piattaforma unificata di convalida della sicurezza che combina la gestione della superficie di attacco esterna (EASM), la simulazione di violazione e attacco (BAS) e i test di penetrazione automatizzati.

Recentemente elevato allo status unicorno, Pentera emula autonomamente l’intera catena di eliminazione degli attacchi informatici, dalle risorse esterne fino al cuore dell’azienda, rivelando così le lacune di sicurezza più rischiose. La piattaforma testa frequentemente l’intera superficie di attacco delle organizzazioni per identificare le vulnerabilità sfruttabili e fornisce una strategia attuabile per rafforzare la loro posizione di sicurezza.

Fino ad ora, i professionisti della sicurezza hanno costruito le proprie strategie di resilienza informatica usando ipotesi sulle vulnerabilità conosciute della propria rete. Pentera offre ai professionisti della sicurezza una gamma sempre crescente di tattiche e tecniche di emulazione degli attacchi, incluso il ransomware, attraverso la propria infrastruttura IT cloud, ibrida e on-premise. Con questo approccio, le società sostituiscono le supposizioni con la certezza, in modo da dare priorità alle proprie lacune nella sicurezza e intraprendere azioni chirurgiche di correzione prima di un potenziale avversario.

“ Pentera offre ai professionisti della sicurezza una piattaforma sicura per design, supportata dalla ricerca e automatizzata per convalidare i propri programmi di sicurezza e difendersi dalle minacce avanzate”, ha dichiarato Ran Tamir, Chief Product Officer, Pentera. “ Con la nostra recente tornata di finanziamenti, abbiamo riaffermato il nostro impegno a fornire innovazione di prodotto e questi sono solo gli ultimi miglioramenti che abbiamo intenzione di introdurre sul mercato”.

Tra le capacità e le funzionalità della piattaforma Pentera si annoverano:

– Funzionamento autonomo e continuo — La piattaforma permette a qualsiasi professionista IT di eseguire test di penetrazione con una configurazione minima. L’Autonomous Attack Orchestrator identifica le risorse informatiche più interessanti e decide la prossima migliore mossa d’attacco senza necessità di intervento manuale.

– Scoperta completa della portata dell’attacco – Pentera mappa l’intera superficie d’attacco interna ed esterna delle aziende, inclusi lo Shadow IT e le applicazioni web. Il processo continuo della piattaforma assicura ai leader della sicurezza che la superficie di attacco della loro organizzazione venga sempre considerata e protetta.

– Emulazione del comportamento degli attaccanti – Pentera include una gamma ampia e in costante crescita di tecniche di attacco allineate alla matrice MITRE ATT&CK e alle pratiche OWASP Top 10 per aiutare i professionisti della sicurezza a convalidare l’efficacia del loro stack di sicurezza contro le minacce della vita reale.

– Guida al rimedio chirurgico – Pentera ottimizza le risorse dei professionisti della sicurezza concentrandosi prima sulle esposizioni ad alto rischio, guidati da flussi di lavoro di riparazione e pratiche di convalida delle correzioni.

– Architettura senza agenti – Pentera non richiede alcuna installazione o modifica agli endpoint o alla rete aziendale.

– Sicura per design – La piattaforma rispetta una rigorosa politica di sicurezza, per assicurare un funzionamento senza interruzioni di qualsiasi ambiente o servizio informatico.

Per saperne di più sulla piattaforma di validazione automatica della sicurezza di Pentera, partecipa al nostro webinar il 26 gennaio alle 16:00 CET qui.

Informazioni su Pentera

Pentera è il leader di categoria per l’Automated Security Validation, e consente ad ogni organizzazione di testare con facilità l’integrità di tutti i livelli di cybersecurity, svelando le vere e attuali falle sulla sicurezza in qualsiasi momento, su qualsiasi scala. Migliaia di professionisti della sicurezza e fornitori di servizi in tutto il mondo usano Pentera per suggerire gli interventi correttivi e chiudere le lacune di sicurezza prima che vengano sfruttate. Per maggiori informazioni, visitate: pentera.io.

