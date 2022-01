Ottimo debutto per Top – Tutto quanto fa tendenza su Rai1

Parte alla grande Top – tutto quanto fa tendenza, su Rai1 in seconda serata. In un sabato sera caratterizzato dal “big match” tra C’è Posta per te vs Tali e quali, il programma della rete ammiraglia della tv di Stato ha sfiorato l’8% di share nella sfida contro la parte finale del programma di Maria De Filippi.

Positivi i feedback per il magazine dedicato alla moda, al costume, alle tendenze e all’eccellenza del Made in ltaly, nato da un’idea di Angelo Mellone, che si è presentato con una veste rinnovata.

Protagonista della prima puntata Venezia, che si è raccontata tra i suoi angoli incantevoli e le passerelle delle sfilate di alta moda. Ma non solo: in vetrina a Top Milano con le sue esperienze più esclusive, un viaggio nell’artigianato di lusso della provincia italiana, le star dello spettacolo più iconiche degli anni Settanta, un tour tra i mercatini e i quartieri più trendy di Londra.

Rivedi la prima puntata di Top – Tutto quanto fa tendenza su Raiplay.

Tante le novità di questa edizione, a partire dalla squadra, guidata da Greta Mauro che in ogni puntata accompagnerà il team degli inviati da una città diversa,

Dai grandi eventi della moda alle tendenze dell’abbigliamento, dagli accessori più cool all’artigianato più esclusivo, e non solo, Valeria Oppenheimer, Gloria Aura Bortolini, Marco Scorza, Guenda Goria ed Elisa Scheifler faranno scoprire al pubblico tutti gli aspetti del litestyle griftato Italia mentre Bianca Luna Santoro racconterà le curiosità che animano la città più cosmopolita d’Europa, Londra.