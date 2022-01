Olimpiadi Pechino 2022, primo atleta positivo al Covid

(Adnkronos) –

Primo caso di Covid tra gli atleti ai Giochi olimpici invernali di Pechino che inizieranno il 4 febbraio. A quanto riporta il Comitato olimpico brasiliano, Cob, è risultato positivo il bobista Erick Vianna dopo un test effettuato due giorni fa confermato da una seconda analisi effettuata ieri. L’atleta 29enne è asintomatico ed è stato isolato in albergo.

La Cina ha riportato anche 37 nuovi contagi di coronavirus tra il personale. Lo ha reso noto il comitato organizzatore dei Giochi invernali di Pechino 2022. Otto sono atleti o comunque fanno parte dei team olimpici e sono risultati positivi dopo essere arrivati all’aeroporto della capitale cinese.

Di tutti i contagi correlati alle Olimpiadi, 28 sono stati diagnosticati in aeroporto tra i nuovi arrivi. Nove restano ancora isolati in una ”bolla” che li separa dal resto della popolazione, come si legge sul sito ufficiale dei Giochi. In Cina nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 58 nuovi casi di Covid-19 a trasmissione interna, in calo rispetto agli 81 del giorno precedente, come hanno spiegato questa mattina le autorità sanitarie locali.