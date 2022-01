Nuova Ford Mondeo: in arrivo la quinta generazione

Nel corso del 2023 debutterà la nuova Ford Mondeo, come versione europea dell’omonima berlina già svelata per il mercato cinese. Infatti, misurerà esattamente 494 cm in lunghezza, 188 cm in larghezza, 150 cm in altezza e 295 cm nel passo.

La gamma della nuova Ford Mondeo comprenderà solo configurazioni a propulsione ibrida, a partire dalla versione Hybrid con la tecnologia Mild Hybrid per il motore a benzina 2.0 Ecoboost da 250 CV di potenza. Inoltre, saranno previste le declinazioni Full Hybrid da 190 CV e Plug-In Hybrid da 225 CV di potenza complessiva, entrambe equipaggiate con il propulsore a benzina 2.5 a ciclo Atkinson e l’unità elettrica dedicata. L’alimentazione diesel, invece, non sarà prevista.

Stando alle indiscrezioni, la quinta generazione della Ford Mondeo sarà disponibile solo nella variante berlina a quattro porte. Infatti, sarebbero escluse le configurazioni fastback a cinque porte e station wagon, per lasciare spazio alla crossover Evos in stile SUV coupé.