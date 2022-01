Sanremo 2022: Noemi con Ti amo ma non lo so dire

Noemi è in gara al 72esimo Festival di Sanremo con il brano “Ti amo non lo so dire” (Columbia Records/Sony Music), un brano autobiografico con un testo profondo e consapevole che affronta un dolore personale.

“Ti amo non lo so dire” è un uptempo scritta da Dario Faini, Alessandro Mahmoud, Alessandro La Cava e prodotta da Dorado Inc che racconta il coraggio di superare la paura di prendere una posizione, di scoprire il fianco esprimendo i propri sentimenti, del cambiamento e delle sue conseguenze.

“La vita è una continua contrapposizione. Da una parte la forza del desiderio di superare le nostre paure per realizzare i nostri sogni. Dall’altra le fragilità che scopriamo e affrontiamo nel percorso di cambiamento, la sofferenza che può derivare dalle parole dette o non dette. Non saper dire ti amo è una metafora per poter spiegare questa fragilità. Perché per dire ti amo ci vuole un coraggio immenso. Per raccontare questa dicotomia ho scelto un pezzo uptempo con un testo importante che ben rappresenta l’energia e l’equilibrio tra mente e corpo necessari per affrontarla.” Dichiara Noemi

La produzione di Dorado Inc. di Dario Faini conferisce al brano una grande energia con un crescendo che esplode nel ritornello e il sinth che ricorda il battito del cuore. La voce di Noemi vola leggera su una melodia molto ritmica e serrata e dona al messaggio del testo colori inediti e luminosi.

Noemi torna al Festival di Sanremo dopo il successo di “Glicine”, di “Makumba” e un anno strepitoso, portando il nuovo capitolo del suo percorso di ricerca interiore iniziato con “Guardare giù”.