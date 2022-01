Nasce Assaperlo.com, l’ecosistema digitale che abbina soluzioni assicurative e servizi utili

(Adnkronos) –

Un marketplace rivolto al mercato B2C, in grado di proporre soluzioni complete, disegnate su misura per ogni stile di vita, e attivabili con un semplice click



Roma, 25 gennaio 2022 – Dall’esperienza di oltre 40 anni di Assigeco, azienda tra i principali intermediari assicurativi indipendenti, nasce Assaperlo.com, un innovativo ecosistema digitale che unisce soluzioni assicurative e servizi utili attivabili in un solo click.

Rivolto al mercato B2C, Assaperlo.com si propone come il primo rivoluzionario marketplace in grado di offrire un’ampia gamma di soluzioni assicurative per professionisti e privati, abbinandole a servizi utili per ogni specifico stile di vita.

Un megastore online dove, in modo semplice e trasparente, è possibile scegliere tra le soluzioni assicurative dei più importanti e famosi players leader di mercato, in grado di soddisfare le più disparate esigenze di protezione e, allo stesso tempo, valutare ad esempio la possibilità di acquistare servizi per la salute con l’uso della telemedicina o soluzioni per la propria cybersecurity, comporre pacchetti vacanze a tariffe vantaggiose, scegliersi l’auto con il noleggio con condizioni concorrenziali e molto altro.

“Come intermediario assicurativo indipendente, siamo convinti che per poter evolvere sia necessaria ormai una diversificazione del nostro business e stiamo indirizzando i nostri sforzi verso una trasformazione della nostra storica value proposition assicurativa, dalla quale siamo nati oltre 40 anni fa. – Spiega Osvaldo Rosa, Managing Director di Assigeco – Da questa nuova esigenza è nato Assaperlo.com, un ecosistema che integra quello che da sempre è il nostro core business, con altre industries.

Con questo progetto, la nostra mission è quella di valorizzare servizi utili alla vita quotidiana in affiancamento a una nutrita offerta assicurativa, sia per il professionista che per il privato”.

La tecnologia digitale adottata, che permette di collegarsi a questo ecosistema digitale da qualsiasi dispositivo e ovunque ci si trovi, coniugata a un’ innovativa customer experience, sono finalizzate a un unico obiettivo: permettere all’utente finale un accesso rapido alle informazioni e agli acquisti online, con il supporto di un linguaggio il più possibile trasparente e comprensibile.

Assaperlo.com non dà solo vantaggi di acquisto al consumatore finale, che qui può trovare soluzioni esclusive e convenienti, ma è anche un interessante progetto che può favorire ulteriormente l’evoluzione di tutte le aziende che vi fanno parte.

L’interconnessione con il mondo assicurativo di Assigeco mette a disposizione anche degli altri partner, l’accesso a rapporti di lunga data, basati sulla fiducia, con clienti come quelli del settore assicurativo, con il risultato di poter generare un incredibile potenziale di ulteriore business collaborando in modo sinergico.

Ad oggi fanno già parte del network di Assaperlo.com noti leader di mercato come Allianz Direct, Blue Assistance, Lloyd’s, Ergo , Imaway, Arval, nonché realtà imprenditoriali di medie dimensioni in grado di erogare servizi unici al professionista e al privato.

Assaperlo ha l’obiettivo di implementare nel corso del tempo le partnership, selezionando di volta in volta, gli attori in grado di proporre servizi distintivi e vantaggiosi, di maggiore valore per il consumatore finale,.

“Assaperlo.com da un punto di vista del business si traduce in un innovativo progetto digitale, in cui le competenze combinate degli attori coinvolti, permettono l’erogazione di servizi disegnati sul cliente finale, per regalargli esperienze di acquisto sempre più esclusive” conclude Attilio Stigliano- Manager public bodies and lloyd’s Unit at Assigeco.



Per informazioni: www.assaperlo.com