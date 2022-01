Muore folgorato da scarica elettrica in casa, tragedia a Partinico

(Adnkronos) – Tragedia a Partinico, nel palermitano. Un uomo di 40 anni è morto folgorato mentre si trovava nella propria abitazione in contrada Badia. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava effettuando dei lavori con un flex in casa quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Immediatamente soccorso, è stato condotto in ospedale ma per lui non c’è stato nulla da fare. I carabinieri, allertati dai sanitari, durante un sopralluogo nell’abitazione dell’uomo, insieme ai tecnici dell’Enel, hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica. La salma è stata restituita ai familiari per i funerali.