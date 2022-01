Morto a 68 anni Louie Anderson, recitò in ‘Il principe cerca moglie’

(Adnkronos) – E’ morto a di 68 anni il comico statunitense Louie Anderson dopo una lunga battaglia contro il cancro. L’attore, secondo quanto riferisce il suo portavoce, si è spento “serenamente” in ospedale a Las Vegas. Famoso anche per essere stato la spalla di Eddie Murphy in ‘Il principe cerca moglie’ del 1988 – apparendo l’anno scorso anche nel sequel ‘Il principe cerca figlio’ – Anderson aveva vinto nel 2016 un Emmy per il suo ruolo nella commedia ‘Baskets’, ed era un volto noto della tv americana per avere condotto il game show statunitense ‘Family Feud’. E’ stato anche scrittore di best seller in cui raccontava la sua lotta contro la dipendenza da cibo.

Nato a Saint Paul, Minnesota, Anderson ha iniziato la sua carriera nel circuito dei club statunitensi. Molto attivo negli anni ’80, ha anche prodotto il cartone animato autobiografico ‘La vita con Louie’. Tre giorni fa è stato annunciato il ricovero dell’attore in un ospedale di Las Vegas per un linfoma.