Mood Wines e Just Cavalli: collaborazione da urlo per il 2022

Mood Wines e Just Cavalli insieme per tutto il 2022: Mood Wines, il prosecco doc luminous (unico nel suo genere), sarà per tutto l’anno al Just Cavalli di Milano e di Porto Cervo.

Si tratta di uno dei più importanti locali in Italia, il più rinomato e frequentatissimo.In pratica, nonostante la chiusura dei locali e del mondo notturno Mood Wines prosegue la sua corsa e va avanti a ritmo spedito. La bollicina che illumina il jetset notturno piace tanto ai giovani e non solo.

Si tratta di un vero exploit per Mood wines, nato da un’idea coraggiosa di giovani imprenditori in un momento in cui – lo scorso anno – le discoteche ed i locali in generali erano chiusi. Dietro questo progetto c’è la mano di Driss El Faria con la sua 25H Holding: si tratta di uno dei giovani imprenditori più affermati in Italia e con grande fiuto per le strategie di marketing. Il progetto Mood è stato sostenuto subito da centinaia di gestori di locali notturni, rimasti affascinati dalla Medusa che compare su ogni bottiglia.

Il tratto distintivo di questo spumante è proprio la mitologica medusa luminous che sta lasciando tutti senza parole. Grazie ad un’installazione al suo interno si illumina di verde facendo brillare il volto della Medusa, che è il tratto distintivo di questo prosecco. Una referenza prodotta da Cantine Riondo Spa, uno dei player più importanti del comparto dei vini italiani che si è legato in una partnership produttiva con Mood Wines.