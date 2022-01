Microvast e FPT Industrial sono gli artefici del nuovo IVECO BUS Electric Crossway

HOUSTON (USA) e TORINO–(BUSINESS WIRE)–Microvast Holdings, Inc. (NASDAQ: MVST), fornitore leader globale di tecnologie per batterie di prossima generazione per veicoli commerciali e specialistici, con il suo partner FPT Industrial, il marchio globale per organi di trasmissione di Iveco Group (MI: IVG), fornirà il gruppo batteria completo per il nuovo autobus urbano e interurbano Crossway Low Entry prodotto da IVECO BUS, anch’esso marchio del gruppo Iveco e tra i maggiori produttori di autobus e pullman.

Il contratto è stato ottenuto grazie all’accordo siglato nel 2019, che prevede cooperazione industriale e commerciale tra Microvast e FPT Industrial, quest’ultima leader nello sviluppo dell’integrazione meccanica e termica e nell’industrializzazione di pacchi batteria ad alta tensione per veicoli commerciali. Per l’IVECO BUS Crossway Low Entry (LE) Electric, Microvast ha progettato e FPT Industrial industrializzato, convalidato e certificato un pacco batteria ad alta intensità di energia che va dai 400 ai 466 kWh, a seconda dei requisiti operativi richiesti. Questo pacco batteria di nuova generazione fisserà uno standard industriale in termini di densità d’energia e di capacità di ricarica, e fornirà a Crossway LE Electric fino a dieci anni di vita utile della batteria.

Questo segna un importante passo avanti nel “percorso comune verso l’elettrificazione”. Il progetto IVECO BUS Crossway LE Electric integra quello del nuovo IVECO e-Daily, che sarà varato a fine 2022. Il nuovo Daily elettrico sarà dotato di un concetto di batteria modulare con un massimo di 3 batterie di potenza compresa tra 37 e 111 kWh, che inaugurano la cooperazione tra Microvast e FPT Industrial in questa prima applicazione che mira a fissare lo standard delle zero emissioni nel segmento degli autocabinati.

“Il nostro progetto di un pacco batteria di nuova generazione con celle ad alta energia stabilisce un nuovo standard in tema di densità d’energia a livello di pacco batteria”, ha dichiarato Sascha Kelterborn, direttore entrate di Microvast Holdings, Inc. “Microvast collabora fianco a fianco con partner del settore veicoli industriali e si impegna a far progredire l’elettrificazione dei veicoli commerciali con tecnologie di batteria al vertice del mercato. La nostra riuscita cooperazione con FPT Industrial dimostra chiaramente che siamo sulla strada giusta.”

“In questo settore a rapida evoluzione, FPT Industrial si è impegnata a stringere collaborazioni mirate per produrre alternative avanzate ai carburanti tradizionali, in modo da accelerare il nostro percorso in direzione di un futuro sostenibile e a zero emissioni di CO 2 ”, ha affermato Sylvain Blaise, presidente della Powertrain Business Unit del gruppo Iveco. “Questa collaborazione con Microvast sottolinea il nostro impegno a divenire leader tecnologico multi-power e ci fornisce vantaggi competitivi sul mercato.”

Microvast produrrà celle e moduli per batterie nei suoi stabilimenti di tutto il mondo sulla base dei requisiti del progetto FPT Industrial. Successivamente FPT Industrial assemblerà i pacchi batteria nel proprio stabilimento di Torino. Il BUS Crossway LE Electric di IVECO sarà presentato ai potenziali compratori nel 2022, con possibili prime consegne a partire dalla metà del 2023.

Microvast Holdings, Inc. è un innovatore di tecnologia che progetta, sviluppa e produce soluzioni di batterie agli ioni di litio. Fondata nel 2006 e con sede a Houston (Texas), Microvast è conosciuta per la sua tecnologia delle celle all’avanguardia e le capacità d’integrazione verticale che spaziano dalle fondamenta alla base della chimica delle batterie (catodo, anodo, elettrolita e separatore) ai pacchi batteria. Integrando il processo dal materiale grezzo all’assemblaggio del sistema, Microvast ha sviluppato una famiglia di prodotti che copre un ampio spettro di applicazioni di mercato. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito aziendale: www.microvast.com.

Iveco Group N.V. è un’organizzazione globale per la circolazione su strada che ha assunto il compito di salvaguardare, sostenere e rafforzare otto marchi esclusivi e tuttavia unificati. Ognuno dei marchi individuali appartenenti all’azienda rappresenta una forza internazionale di livello assoluto nel rispettivo settore industriale specifico: IVECO, marchio pionieristico di veicoli commerciali, che progetta, fabbrica e vende veicoli commerciali pesanti, medi e leggeri; FPT Industrial, leader globale nella fornitura della sua vasta serie di tecnologie avanzate per organi di trasmissione ai clienti nei settori agricolo, delle costruzioni, marino, della generazione d’energia e nei veicoli commerciali; IVECO BUS e HEULIEZ, marchi di alta fascia per autobus e pullman da trasporto di massa; Iveco Defence Vehicles, per apparecchiature di difesa ad alta specializzazione e di protezione civile; ASTRA, esperto globale per veicoli in grande scala da cava e cantiere; Magirus, produttore di veicoli e attrezzature per vigili del fuoco al vertice del settore; e IVECO CAPITAL, il braccio finanziario che offre loro supporto fungendo da pietra angolare dei nuovi modelli commerciali del gruppo Iveco. Maggiori informazioni sul Gruppo Iveco sono disponibili sul sito aziendale www.ivecogroup.com

Dichiarazione cautelativa in merito alle dichiarazioni previsionali

Questa comunicazione contiene “dichiarazioni di previsione” secondo il significato attribuito dalla legge del Congresso Private Securities Litigation Reform del 1995. Questi enunciati includono, ma non in modo limitativo, dichiarazioni su risultati finanziari e operativi futuri, i nostri piani, obiettivi, aspettative e intenzioni riguardo alle future operazioni, prodotti e servizi; e altri enunciati identificati da parole come “risulterà probabilmente”, “si prevede che”, “continuerà”, “è atteso”, “stimato”, “ritenere”, “intendere”, “programma”, “proiezione”, “prospettiva” o termini di significato analogo. Questi enunciati che guardano al futuro comprendono, ma non in modo limitativo, dichiarazioni sulla scala nel settore e nel mercato di Microvast, le opportunità future per Microvast e i risultati futuri stimati. Questi enunciati che guardano al futuro si basano sulle attuali convinzioni e sulle aspettative della direzione e sono intrinsecamente soggetti a significative incertezze e contingenze commerciali, economiche e competitive, molte delle quali di difficile previsione e generalmente al di fuori del nostro controllo. I risultati, le prestazioni e i risultati o la dimensione temporale degli eventi possono discostarsi notevolmente, ed essere potenzialmente di segno opposto, rispetto alle proiezioni e agli enunciati di previsione e agli assunti su cui si basano. Tutte le informazioni qui esposte valgono solo per la data di redazione nel caso di informazioni su Microvast o per la data di tali informazioni in caso di informazioni da persone estranee a Microvast e decliniamo ogni intenzione od obbligo di aggiornare gli enunciati di previsione in conseguenza di sviluppi che hanno luogo successivamente alla data della presente comunicazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

