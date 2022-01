(Adnkronos) – Facebook, nuovo aggiornamento per le chat messenger crittografate end-to-end. “Riceverai una notifica se qualcuno fa uno screenshot di un messaggio temporaneo” scrive in un post sulla sua pagina Mark Zuckerberg, mostrando l’esempio di una chat di sua moglie in cui si legge ‘Priscilla ha fatto uno screenshot’. “Stiamo anche aggiungendo GIF, adesivi e reazioni alle chat crittografate” annuncia il numero uno di Facebook ora Meta.