Mercedes-Benz GLE Coupé: in arrivo il restyling di metà carriera

Assieme alla SUV di grandi dimensioni GLE, anche la grande SUV coupé Mercedes-Benz GLE Coupé sarà sottoposta quest’anno al restyling di metà carriera. Tuttavia, la commercializzazione sul mercato internazionale partirà quasi certamente nel corso del 2023.

Esteticamente, la rinnovata Mercedes-Benz GLE Coupé sarà riconoscibile per l’aggiornamento estetico che riguarderà la calandra, i fari ed i paraurti. La gamma, invece, comprenderà solo le configurazioni EQ Boost a propulsione ibrida Mild Hybrid da 48V ed EQ Power a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, quest’ultima da 100 km di autonomia massima nella modalità di guida elettrica.

Inoltre, la tecnologia Mild Hybrid da 48V sarà prevista anche per la versione sportiva della nuova Mercedes-Benz GLE restyling, ovviamente firmata Mercedes-AMG. Nello specifico, sarà disponibile con il motore a benzina 3.0 Turbo a sei cilindri in linea da 450 CV di potenza della configurazione GLE53, nonché con il propulsore di pari alimentazione 4.0 V8 biturbo per le declinazioni GLE63 da 585 CV e GLE63S da 639 CV di potenza.