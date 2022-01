Mercato Smartphone: Apple leader del quarto trimestre 2021

Apple ha rappresentato il 22% delle spedizioni mondiali di smartphone nel quarto trimestre del 2021 , grazie alla forte domanda di iPhone 13.

Ma le spedizioni complessive per il trimestre sono cresciute solo dell’1%, poiché i fornitori hanno dovuto affrontare problemi nella catena di approvvigionamento e una recrudescenza dei casi di COVID-19.

Samsung ha conquistato il secondo posto, in calo rispetto al primo posto nel terzo trimestre del 2021 , con una quota di mercato del 20%.

Xiaomi ha mantenuto la sua terza posizione con una quota del 12%. OPPO e vivo hanno completato i primi cinque con rispettivamente il 9% e l’8% di share .

“Apple è tornata ai vertici del mercato degli smartphone dopo tre trimestri, trainata dalle prestazioni stellari dell’iPhone 13. Apple ha registrato prestazioni iPhone senza precedenti nella Cina continentale, con prezzi aggressivi per i suoi dispositivi di punta che hanno mantenuto forte la proposta di valore. La catena di approvvigionamento di Apple sta iniziando a riprendersi, ma è stata comunque costretta a tagliare la produzione nel quarto trimestre a causa della carenza di componenti chiave e non è riuscita a produrre abbastanza iPhone per soddisfare la domanda. Nei mercati prioritari ha mantenuto tempi di consegna adeguati, ma in alcuni mercati i suoi clienti hanno dovuto aspettare per mettere le mani sugli ultimi iPhone”.

ha affermato Sanyam Chaurasia, analista di Canalys