Il mercato degli smartphone in Europa guadagna l’8% su base annua nel 2021

Il 2021 è stato un altro anno di montagne russe per il mercato europeo degli smartphone. I primi segnali promettenti hanno suggerito che il mercato si stava riprendendo da un 2020 difficile, durante il quale il COVID-19 La pandemia ha colpito duramente la regione causando problemi sia dal lato dell’offerta che della domanda.

Tuttavia, gli impatti del COVID-19 sono continuati nel 2021, e poi l’Europa ha dovuto affrontare una nuova sfida: la carenza di componenti globali ha colpito la regione verso la metà dell’anno.

Quindi, mentre il mercato totale degli smartphone in Europa è riuscito a crescere dell’8% nel 2021, questa è stata solo una ripresa parziale.

Il direttore associato di Counterpoint Research, Jan Stryjak , ha dichiarato: “È fantastico vedere il mercato europeo degli smartphone crescere nel 2021, ma questo racconta solo metà della storia; Gli impatti del COVID-19 hanno comportato un calo annuo del 14% delle vendite nel 2020, il che significa che il mercato è ancora ben al di sotto dei livelli pre-pandemia”.

Quota e crescita del mercato europeo delle vendite di smartphone per l’intero anno

Stryjak ha aggiunto, “un fattore importante da considerare, tuttavia, è il declino di Huawei . Le vendite di Huawei sono diminuite di quasi il 90% annuo in Europa nel 2021, lasciandola con una quota di mercato inferiore all’1% e in 8a posizione (in calo rispetto alla 4a nel 2020). Ma mentre Huawei ha avuto un altro anno da dimenticare in Europa, altri fornitori, in particolare alcuni degli sfidanti cinesi, hanno sicuramente avuto un anno da festeggiare”.

Un anno di alti e bassi in Europa

Un tema importante riportato dal 2020 è stata la concorrenza dei fornitori e il 2021 ha visto la concorrenza più intensa mai vista. La leadership del mercato europeo degli smartphone è passata di mano quattro volte nel corso dell’anno, mentre alcuni marchi hanno vissuto il loro anno migliore per le vendite in Europa.

La leadership di mercato è passata di mano quattro volte nel 2021

Cavalcando l’onda del lancio del suo primo iPhone 5G , Apple ha iniziato l’anno alla grande con una quota del 34% leader di mercato. A febbraio, Samsung ha lanciato la sua serie Galaxy S21 che, almeno inizialmente, ha venduto bene, aiutando le vendite di Samsung a crescere del 24% rispetto a gennaio e spingendolo al primo posto nel febbraio 2021. Samsung ha quindi sofferto di notevoli problemi di fornitura a partire da maggio a causa di La chiusura delle fabbriche in Vietnam legate al COVID-19, che ha aperto le porte a Xiaomi per diventare per la prima volta il numero uno in Europa, nel giugno 2021 (aiutata da una buona crescita in Russia, Spagna e Italia).

La leadership di Xiaomi è stata di breve durata, tuttavia, poiché Samsung ha ripreso il comando nel luglio 2021 sulla scia delle forti vendite della serie A. Samsung ha poi esteso il suo vantaggio con il lancio dei suoi popolari smartphone pieghevoli Galaxy Z, mentre Xiaomi è stata duramente colpita dalla carenza di componenti. Samsung ha continuato a guidare il mercato per i prossimi mesi, nonostante i migliori sforzi di Apple, il cui lancio di iPhone 13 è inciampato nell’ottobre 2021. Tuttavia, una fine anno tradizionalmente forte ha finalmente dato ad Apple il vantaggio nel novembre 2021, un vantaggio che Apple esteso per raggiungere la sua quota più alta di sempre in Europa nel dicembre 2021.

Nonostante le difficoltà nella seconda metà dell’anno, Xiaomi ha chiuso il 2021 con le vendite annuali di smartphone più alte di sempre in Europa, un’impresa condivisa da altri concorrenti relativamente nuovi OPPO (potenziato dalla fusione con OnePlus nel giugno 2021), realme e vivo.

Questi marchi hanno tutti grandi progetti per l’Europa quest’anno, con alcuni impressionanti dispositivi di punta che dovrebbero essere lanciati nella regione nei prossimi mesi. Nel frattempo, Samsung spera che il suo ultimo dispositivo S22 di punta abbia prestazioni migliori rispetto a S21 e S20 e il presunto iPhone SE dovrebbe dare ad Apple una spinta a metà stagione. E con Motorola, Nokia HMD e HONOR che hanno visto tutte rinascite in Europa negli ultimi mesi, il 2022 potrebbe vedere la competizione più intensa mai vista in Europa.

Quota e crescita del mercato europeo delle vendite di smartphone nel quarto trimestre