Il mercato annuale globale degli smartphone è cresciuto per la prima volta dal 2017

Le spedizioni globali di smartphone sono cresciute del 4% su base annua per raggiungere 1,39 miliardi di unità nel 2021.

Le spedizioni nel quarto trimestre del 2021 sono diminuite del 6% su base annua per raggiungere 371 milioni di unità.

Samsung ha guidato il mercato globale degli smartphone nel 2021 con spedizioni annuali di 271 milioni di unità.

Apple, Xiaomi, OPPO e vivo hanno registrato le spedizioni annuali più alte di sempre.

I primi cinque marchi hanno guadagnato quote grazie a un calo significativo di Huawei e all’uscita dal mercato di LG.

Apple ha superato Samsung diventando il principale fornitore di smartphone nel quarto trimestre del 2021, spedendo 81,5 milioni di unità.

Il mercato globale degli smartphone è cresciuto per la prima volta dal 2017, con spedizioni annuali che hanno raggiunto 1,39 miliardi di unità nel 2021, secondo l’ultima ricerca del servizio Market Monitor di Counterpoint Research.

Nonostante la crescita annuale del 4%, tuttavia, le spedizioni annuali sono rimaste al di sotto del livello pre-pandemia a causa del continuo impatto del COVID-19 e della carenza di componenti.

Samsung

Ha spedito 271 milioni di unità nel 2021, con un aumento del 6% rispetto al 2020, principalmente a causa dell’aumento della domanda di smartphone delle serie A e M di fascia media. Le spedizioni annuali di Samsung sono cresciute nonostante i problemi dal lato dell’offerta a partire dalla chiusura della sua fabbrica in Vietnam a giugno a causa del blocco indotto dal COVID. Mentre le sue spedizioni sono cresciute su base annua raggiungendo i 67 milioni nell’ultimo trimestre, la crescita è stata limitata dall’intensificarsi della concorrenza di Apple e dei marchi cinesi in alcuni dei suoi mercati come l’India e l’America Latina. Tuttavia, il marchio ha guadagnato una buona quota con il lancio dei suoi telefoni pieghevoli di terza generazione che hanno ottenuto buoni risultati nel segmento premium.

Apple

Le spedizioni globali di smartphone di Apple sono cresciute del 18% su base annua per raggiungere un record di 237,9 milioni di unità nel 2021 grazie alle ottime prestazioni della serie iPhone 12. Apple è cresciuta anche in mercati chiave come Stati Uniti, Cina, Europa e India. In Cina, è diventato il primo marchio di smartphone nel quarto trimestre dopo sei anni grazie all’iPhone 13, superando di conseguenza Samsung come primo smartphone a livello mondiale nel quarto trimestre del 2021.

Xiaomi

Le spedizioni globali di smartphone di Xiaomi sono cresciute del 31% anno su anno per raggiungere il record di 190 milioni di unità nel 2021. La maggior parte di questa crescita è avvenuta nella prima metà dell’anno, trainata da regioni come India, Cina, Sud-est asiatico ed Europa. Mentre le sue spedizioni sono diminuite nel terzo trimestre dopo un secondo trimestre record, è cresciuto marginalmente nel quarto trimestre per spedire 45 milioni di smartphone nonostante sia scivolato alla quinta posizione in Cina a causa della grave carenza di componenti.

OPPO

Un altro dei principali player di smartphone a raggiungere il record di spedizioni nel 2021, crescendo del 28% su base annua a 143,2 milioni di unità. La performance in Cina è rimasta solida nella prima metà dell’anno, mentre è cresciuta in Europa, Medio Oriente e Africa e Sud-Est asiatico nella seconda metà. Tuttavia, le spedizioni sono rimaste invariate a 33,5 milioni di unità nell’ultimo trimestre a causa di vincoli dal lato dell’offerta.

vivo

vivo è cresciuto del 21% su base annua per raggiungere le spedizioni annuali di 131,3 milioni di unità nel 2021. vivo ha sfruttato la sua forte penetrazione offline e un ampio portafoglio di prodotti per raggiungere le spedizioni annuali più elevate di sempre a livello globale. Nel quarto trimestre del 2021, tuttavia, è diminuito del 9% su base annua, poiché ha perso il primo posto nel mercato cinese degli smartphone a favore di Apple.

Anche altri OEM hanno avuto un notevole 2021.

Motorola è stato il marchio in più rapida crescita tra i primi 10 OEM di smartphone in base alle spedizioni globali annuali. Ha approfittato dell’uscita di LG negli Stati Uniti, dove ha guadagnato quote nella fascia di prezzo inferiore a $ 300 offrendo una solida gamma di dispositivi ampiamente disponibili. Ha inoltre continuato a registrare ottime performance in America Latina mentre si espandeva nei mercati esteri (compresa una rinascita in Europa).

realme è entrato per la prima volta tra i primi cinque OEM Android a livello globale come suo affare