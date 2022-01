Meloni: “Vertice centrodestra sia convocato nelle prossime ore o lo chiedo”

“Il vertice di centrodestra deve essere ancora convocato. Per come la vedo io, ovviamente, è inevitabile che si svolga prima della fine della settimana. Spero sia calendarizzato nelle prossime ore, altrimenti lo chiederò ufficialmente”. Lo ha detto Giorgia Meloni, a margine di un flash mob di FdI a piazza Montecitorio dopo il via libera definitivo dell’aula al Dl super green pass. C’è ancora l’unità del centrodestra? “C’è sempre l’unità”, ha replicato la leader di FdI. Sul Quirinale Silvio Berlusconi non ha ancora sciolto la riserva.

Al flash mob di FdI, dopo il via libera della Camera a quello che ha definito “l’ennesimo decreto fatto di norme insensate”, Meloni ha scandito: “Il governo italiano ha piegato i diritti fondamentali, la Costituzione, ha imposto le norme più aggressive del mondo e il risultato è che noi abbiamo il tasso di contagi più alto di quello di nazioni in cui nemmeno lontanamente sono state imposte le stesse restrizioni e, peggio ancora, abbiamo il tasso di mortalità da Covid più alto d’Europa”.

“Lo avevamo previsto, siamo stati ignorati ma la storia e i numeri ci hanno dato ragione – ha aggiunto la leader di FdI -. Questo governo irresponsabile è troppo impegnato a mettere gli italiani gli uni contro gli altri per occuparsi di cose serie. Ma rimane l’irresponsabilità di non aver voluto ascoltare le proposte serie e responsabili dell’opposizione”.