Megaport annuncia la propria espansione in Messico, fornendo soluzioni di rete come servizio (NaaS) e accesso diretto a servizi cloud di prim’ordine a KIO Networks

La piattaforma NaaS di Megaport consente una connettività cloud semplice, veloce e sicura alle imprese messicane e multinazionali

BRISBANE, Australia–(BUSINESS WIRE)–Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), prestigioso fornitore di soluzioni di rete come servizio (Network as a Service, NaaS) operante su scala globale, ha annunciato oggi che intende estendere il suo portafoglio di servizi al Messico attraverso una collaborazione con KIO Networks, il maggiore fornitore di servizi per centri dati del Paese. Si prevede che i servizi di connettività cloud per Microsoft Azure e Google Cloud saranno disponibili dal marzo 2022 per le imprese locali tramite nodi on-ramp dai centri dati di KIO Networks a Città del Messico e Queretaro, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie.

I clienti di KIO Networks in Messico potranno accedere all’ecosistema leader di Megaport costituito da oltre 700 centri dati abilitati a livello mondiale e oltre 360 fornitori di servizi, tra cui oltre 230 cloud on-ramp dei migliori ambienti cloud al mondo come AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud e Oracle Cloud.

