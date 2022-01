Mattel e Disney annunciano un contratto di licenza globale di durata pluriennale per i franchise Principesse Disney e Frozen Disney

La collezione multi-categoria dovrebbe divenire disponibile presso rivenditori al dettaglio in tutto il mondo a partire dal 2023

EL SEGUNDO, California–(BUSINESS WIRE)–Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT) ha annunciato in data odierna la stipula di un contratto di licenza di portata globale e di durata pluriennale per i franchise Principesse Disney e Frozen. Mattel deterrà i diritti di licenza globali per lo sviluppo di linee di giocattoli per conto della divisione Disney Consumer Products, Games and Publishing di Disney, tra cui fashion doll, mini bambole e figurine. La collezione dovrebbe divenire disponibile presso rivenditori al dettaglio in tutto il mondo all’inizio del 2023.





“Siamo incredibilmente orgogliosi di accogliere le linee Principesse Disney e Frozen in Mattel”, ha dichiarato Richard Dickson, presidente e direttore operativo di Mattel. “Quale leader mondiale del settore delle bambole, accogliamo con vivo entusiasmo l’opportunità di implementare il nostro esclusivo approccio strategico, conosciuto come Mattel Playbook, alla gestione del marchio, attingere alle nostre vaste competenze in materia di prodotti e marketing per creare, con la massima attenzione ai dettagli e alla qualità, linee innovative ed entusiasmanti per questi racconti e personaggi così iconici.”

Il nuovo contratto di licenza andrà ad aggiungersi agli accordi di licenza stipulati in precedenza tra Mattel e Disney per i titoli di Pixar Animation Studio, Toy Story e Cars, e il contratto di licenza globale annunciato di recente per Lightyear.

“Il coraggio e la compassione espressi da tutti i personaggi e presenti in tutte le trame dei nostri franchise Principesse Disney e Frozen continuano a ispirare fan in tutto il mondo”, ha dichiarato Stephanie Young, presidentessa della divisione Disney Consumer Products, Games and Publishing. “Confidiamo che l’ampliamento del nostro duraturo rapporto di collaborazione con Mattel si tradurrà in un’espansione dei mondi di Principesse Disney e Frozen aprendo le porte a una nuova era all’insegna dell’innovazione per questi popolari franchise attraverso il lancio di affascinanti prodotti e opportunità di gioco.”

Ai sensi del contratto in oggetto, Mattel svilupperà bambole ispirate a Principesse Disney, compresi Aladdin, La bella e la bestia, Ribelle – The Brave, Cenerentola, La sirenetta, Mulan, Pocahontas, La principessa e il ranocchio, La bella addormentata, Biancaneve e i sette nani, Rapunzel – L’intreccio della torre, Disney Frozen, l’adattamento live-action di La sirenetta, la serie Oceania su D+, la serie Tiana su D+, l’adattamento live-action di Aladdin, l’adattamento live-action di La bella e la bestia, l’adattamento live-action di Cenerentola e l’adattamento live-action di Mulan.

Informazioni su Mattel

Mattel è il leader mondiale del settore dei giocattoli e possiede uno dei migliori cataloghi al mondo di programmi d’intrattenimento per bambini e famiglie. Creiamo prodotti ed esperienze innovative che ispirano, divertono e contribuiscono allo sviluppo dei bambini attraverso il gioco. Coinvolgiamo i consumatori attraverso il nostro portafoglio di marchi leggendari come Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends®, UNO®, Masters of the Universe®, Monster High® e MEGA®, così come altre popolari proprietà intellettuali di cui siamo titolari o licenziatari in collaborazione con multinazionali del settore dell’intrattenimento. Il nostro portafoglio comprende contenuti cinematografici e televisivi, giochi, musica ed eventi dal vivo. Operiamo in 35 località diverse, i nostri prodotti sono disponibili in più di 150 Paesi e collaboriamo con alcune delle maggiori società al mondo operanti nei settori della vendita al dettaglio e del commercio elettronico. È dalla sua fondazione nel 1945 che Mattel è orgogliosa di essere considerata un partner di fiducia per l’esplorazione dello stupore infantile e l’incoraggiamento del bambino a raggiungere il suo pieno potenziale. Visitateci online all’indirizzo mattel.com.

Informazioni sulla divisione Disney Consumer Products, Games and Publishing

Consumer Products, Games, and Publishing (CPGP) è la divisione di Disney Parks, Experiences, and Products (DPEP) che porta i popolari marchi e franchise nella vita quotidiana di famiglie e fan attraverso prodotti – da giocattoli a magliette, app, libri, videogiochi e altro ancora – ed esperienze disponibili in tutto il mondo attraverso la piattaforma di e-commerce di shopDisney, i parchi Disney, rivenditori locali e internazionali e i punti vendita Disney in tutto il mondo. La divisione impiega team talentuosi composti da esperti in materia di prodotti, contratti di licenza e vendita al dettaglio, artisti e narratori, nonché tecnologi che coltivano l’immaginazione in tutto il mondo.

Informazioni su Principesse Disney

Principesse Disney rende omaggio alle avventure più magiche e ai fantastici eroi in cui è facile immedesimarsi e che ispirano fan, giovani e vecchi, in tutto il mondo a scoprire nuovi, fantastici mondi e realizzare il loro pieno potenziale. Ogni personaggio di Principesse Disney, dall’ottimista e gentile Biancaneve all’avventurosa Vaiana, l’eroina di Oceania, ispira i fan a dare vita alla magia delle storie più amate di Disney nella propria vita trovando il coraggio di lasciare il proprio segno sul mondo e assumere il controllo del proprio destino.

Informazioni su Frozen

Il film d’animazione di Walt Disney Animation Studios “Frozen” ha dato il via a un fenomeno che ha travolto il mondo intero nel 2013, incassando ai botteghini oltre 1,27 miliardi di dollari a livello globale e meritandosi i riconoscimenti Academy Award®, Golden Globe® e BAFTA® come migliore film d’animazione. Il sequel candidato agli Oscar®, “Frozen 2”, è uscito nel 2019 e ha incassato ai botteghini oltre 1,45 miliardi di dollari a livello mondiale. I due film hanno registrato gli incassi ai botteghini più elevati in assoluto nella categoria dei film d’animazione a livello globale a dimostrazione del grande fascino e attrattiva esercitati da questo amato marchio. I film, diretti da Chris Buck e Jennifer Lee, scritti da Lee e prodotti da Peter Del Vecho, sono conosciuti per i pluripremiati accompagnamenti musicali a cura dei compositori Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez e Christophe Beck. La colonna sonora di “Frozen”, al cui interno è inserita “Let It Go”, canzone vincitrice un Oscar, ha venduto oltre 10 milioni di copie a livello mondiale, ha vinto quattro dischi di platino ed è rimasta ai primi 5 posti nella classifica Billboard 200 per ben 33 settimane classificandosi al primo posto per 13 settimane, mentre la colonna sonora di “Frozen 2”, anch’essa in cima alle classifiche, comprende “Into the Unknown”, straordinario brano candidato all’Oscar. “Frozen The Musical”, messo in scena a Broadway dal 2018 al 2020, è stato proposto nel corso di una tournée in America Settentrionale nel 2019 ed è attualmente sui palcoscenici internazionali di Londra, Tokyo e Amburgo e in tournée in Australia. I personaggi di “Frozen” sono presenti in tutti i parchi tematici e i complessi d’intrattenimento Disney in tutto il mondo, sia come parte delle attrazioni che negli spettacoli dal vivo. Su Disney+ i fan possono possono godersi “Frozen” e “Frozen 2” e conoscerne più a fondo il mondo e i personaggi grazie ai cortometraggi “Frozen – Le avventure di Olaf”, “La storia di Olaf”, “Frozen Fever”, “Olaf Presents” e la docuserie “Into the Unknown: Making Frozen 2”.

