Marco Camisani Calzolari: quando la divulgazione tecnologica diventa importante

Marco Camisani Calzolari è, senza dubbio, tra i volti più apprezzati di Striscia la notizia.

Durante i suoi interventi, infatti, il divulgatore, docente, scrittore e consulente racconta e spiega in modo chiaro e diretto alcuni temi di un mondo che tocca tutti noi.

Lodevole l’iniziativa del tg satirico di Canale 5 che, a differenza della tv di stato, riesce a garantire importanti pillole tecnologiche utili per tutti. Soprattutto nel 2022, con telefoni, app, computer e smart tv che sono alla portata di tutti. E’importante sapersi difendere, riconoscendo le avversità e i pericoli che ci girano intorno.

Diventa così importante la sua mission nello scovare le fake news oppure per non farsi “spiare” dal proprio telefono, per scegliere app davvero utili e per evitare le truffe online, toccando e snocciolando ogni volta curiosità sulla rete e sul digitale.

Insomma, la sua rubrica quotidiana a Striscia la Notizia diventa un appuntamento imperdibile e irrinunciabile. Anche se la divulgazione tecnologica meriterebbe spazi molto più ampi.

Chi è MARCO CAMISANI CALZOLARI

Lavora nel mondo digitale da 30 anni. Insegna Comunicazione Digitale all’Università ed è autore di diversi saggi sul marketing e la comunicazione digitale. È consulente per grandi aziende ed è un pioniere del settore dal 1992. Dagli anni 90 divulga cultura digitale attraverso i mass media.