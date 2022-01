Livi (Q8): “Si rafforza sostenibilità con certificazione Top Employer Italia”

(Adnkronos) – Q8 è un’azienda sempre più sostenibile e, per il secondo anno consecutivo, anche per il 2022, ha ottenuto la certificazione Top Employer Italia, riservata alle aziende che si distinguono nell’eccellenza delle pratiche Hr. “Siamo molto soddisfatti – dice all’Adnkronos/Labitalia Livio Livi, direttore risorse umane e sostenibilità Q8 – di aver ottenuto questo riconoscimento molto prestigioso perché riconosce la qualità delle relazioni e dei processi che vivono nella comunità di Q8”. (Video)

“Per noi – sottolinea – questo è un prerequisito fondamentale per poter garantire alle nostre persone, alla gente di Q8, un ambiente organizzativo sostenibile: avere un ambiente nel quale ciascun lavoratore è riconosciuto nella sua individualità e nei suoi bisogni; quindi avere la possibilità di identificare ciascuno di noi come persona, come patrimonio aziendale che contribuisce agli obiettivi aziendali”.

“Tutte le nostre azioni – ricorda Livio Livi – sono tese a creare un ambiente di lavoro innovativo nel quale i singoli bisogni delle persone trovino un proprio riconoscimento e un proprio spazio”.

“Per aiutare – afferma – la crescita delle persone, abbiamo programmi di welfare e di well-being che offrono tutta una serie di servizi che consentono di migliorare il proprio benessere individuale e familiare e, quindi, conseguentemente, il clima e l’atmosfera. Penso, ad esempio, ai programmi di supporto alla genitorialità, ai caregivers, ossia coloro che offrono aiuto a persone della propria famiglia che sono in difficoltà”.

“Attraverso questi programmi – fa notare – noi diamo la possibilità di trasformare delle esperienze individuali in competenze che possano essere di aiuto a se stessi e all’ambito organizzativo, perché in queste occasioni noi esprimiamo delle competenze che sono utili non solo a livello personale, ma anche a livello organizzativo”.

“Per noi – avverte Livio Livi – questa certificazione è sicuramente un motivo di soddisfazione, ma anche di responsabilità per il futuro, perché aver rianalizzato insieme all’Istituto Top Employer oltre 150 pratiche interne nostre, averle rilette e analizzate criticamente è anche uno stimolo a migliorale e far sì che possiamo offrire alla gente di Q8 processi e relazioni sempre più in linea all’ambiente che noi vogliamo vivere in Q8”.